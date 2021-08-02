Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

В схватке за бронзу он победил Виктора Чобану из Молдавии со счетом 12:1. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. В четвертьфинале Емелин потерпел поражение от представителя Кубы Луиса Альберта Орты Санчеса (3:4), который впоследствии вышел в финал. В утешительной схватке россиянин победил представителя США Ильдара Хафизова (7:1) и завоевал право сразиться за бронзовую награду.

Орта Санчес в итоге одержал победу, в финале он оказался сильнее японца Кенъитиро Фумиты (5:1).

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.