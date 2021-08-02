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XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

В схватке за третье место спортсмен победил Виктора Чобану из Молдавии
Сергей Емелин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Емелин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

В схватке за бронзу он победил Виктора Чобану из Молдавии со счетом 12:1. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. В четвертьфинале Емелин потерпел поражение от представителя Кубы Луиса Альберта Орты Санчеса (3:4), который впоследствии вышел в финал. В утешительной схватке россиянин победил представителя США Ильдара Хафизова (7:1) и завоевал право сразиться за бронзовую награду.

Орта Санчес в итоге одержал победу, в финале он оказался сильнее японца Кенъитиро Фумиты (5:1).

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай28161559
2США21241661
3Япония1751032
4Австралия1441432
5Россия12211649
6Великобритания11101233
7Франция610723
8Южная Корея64919
9Италия491528
10Нидерланды47617
11Германия451120
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Эквадор2103
22Греция2013
23Косово2002
23Катар2002
25Испания1337
26Грузия1315
27Румыния1304
27Швеция1304
27Венесуэла1304
30ЮАР1203
30Гонконг1203
30Словакия1203
33Австрия1135
33Сербия1135
35Индонезия1124
35Ямайка1124
35Дания1124
38Норвегия1113
38Бельгия1113
40Тунис1102
40Польша1102
42Турция1023
42Ирландия1023
42Израиль1023
45Эстония1012
45Узбекистан1012
45Фиджи1012
45Белоруссия1012
49Иран1001
49Таиланд1001
49Филиппины1001
49Бермудские острова1001
49Латвия1001
49Пуэрто-Рико1001
49Эфиопия1001
56Куба0325
57Колумбия0213
57Доминиканская республика0213
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011
73Армения0011

 

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