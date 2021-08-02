Дзюдоистка Таймазова планирует пройти обследование у офтальмолога по приезде домой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх, по прибытии домой планирует пройти обследование у офтальмолога после полученной в полуфинальной схватке олимпийского турнира травмы глаза. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

28 июля Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом. Позднее спортсменке была диагностирована посттравматическая параорбитальная гематома.

"Сейчас, я считаю, все гораздо лучше, [глаз] уже потихоньку заживает, но, когда приеду домой, все равно буду проходить обследование именно у офтальмолога, - сказала Таймазова. - Мне уже говорили диагноз, но все равно надо дообследоваться. Пока нет никаких сроков по восстановлению, профессионалы все скажут - сколько времени это займет и что делать".

"Конечно, я отправлялась туда [на Олимпиаду] за золотом, ждала большего, чем имею, но, думаю, это тоже неплохой результат. Я сделала все, что было в моих силах для осуществления своей мечты, а уж как получилось - так получилось. Тем более впереди еще много времени, я буду исправлять ошибки и, думаю, к 2024 году результат будет максимально лучше. Буду делать все, чтобы завоевать в Париже золото", - добавила спортсменка.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).