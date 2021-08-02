Российский борец Емелин заявил, что недоволен бронзой Олимпиады

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин не доволен своим выступлением на Олимпийских Играх в Токио. Об этом он заявил журналистам после схватки за бронзовую медаль.

Емелин в понедельник победил Виктора Чобану из Молдавии со счетом 12:1 в поединке за бронзовую медаль.

"Хотелось бы завоевать здесь золото. Но есть бронза, пусть будет бронза. Не хватило чуть-чуть восстановления между схватками. Первая схватка была тяжелой, на вторую вышел уставшим", - сказал Емелин.

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.