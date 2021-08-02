Родионенко: причин для протеста Аблязина после завоевания им серебра Олимпиады нет

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Тренерскому штабу российской команды по спортивной гимнастике не было смысла подавать протест после завоевания Денисом Аблязиным серебряной медали в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио, поскольку все справедливо и по правилам. Об этом сообщила журналистам тренер сборной Валентина Родионенко.

Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733).

"Протест мы не подавали. Все по правилам, других разговоров быть не может", - сказала Родионенко.

Согласно регламенту Международной федерации гимнастики победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по лучшей из двух попыток. Аблязин в своей лучшей попытке показал результат 14,800 балла, Син Джи Хван - 14,833.