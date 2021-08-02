Мостовой: "Спартаку" будет интереснее сыграть с ПСВ в Лиге чемпионов

В понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой стал известен возможный соперник "Спартака". В случае выхода в эту стадию красно-белые встретятся с победителем матча между нидерландским ПСВ и датским "Мидтьюлланном". "Спартаку" для выхода в раунд плей-офф квалификации нужно обыграть португальскую "Бенфику".

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нидерландский футбольный клуб ПСВ является более интересным соперником для московского "Спартака" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"ПСВ, конечно, посильнее, с ними будет сложнее, - сказал Мостовой. - Ради интереса лучше сыграть с ними, если, конечно, пройдут "Бенфику". У датчан ясно, что команда упертая, но она не сильнее ПСВ".

Также Мостовой считает, что рано давать какие-либо прогнозы на раунд плей-офф квалификации, пока столичный клуб не выиграл у "Бенфики". "Сожалений, что не попался "Монако" с Александром Головиным, нет. Он мог попасться и вместо "Бенфики". Все это интересно, но давайте сначала "Бенфику" пройдем. Думаю, "Спартак" может и не пройти", - отметил Мостовой.

Первый матч между российской и португальской командами состоится 4 августа в Москве на "Открытие-Банк-Арене" (начало - в 20:00 мск). Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (22:00 мск). Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры - 24 и 25 августа.