Бабаев: ЦСКА не станет во что бы то ни стало удерживать футболиста команды Влашича

Летом в ряде СМИ появлялась информация о том, что Влашич может покинуть ЦСКА, сообщалось, что он может продолжить карьеру в итальянском "Милане" или "Монако", который выступает в чемпионате Франции. Сам игрок 19 июля после товарищеского матча против "Нижнего Новгорода" (2:1) опроверг эти сообщения в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Не согласен, что он отрезанный ломоть. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках. Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть", - сказал Бабаев.

Один из лидеров ЦСКА попал в заявку на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" (1:0), но на поле не появился. Как рассказал в разговоре с ТАСС после той игры тренер армейцев Григорий Бабаян, хорватский полузащитник за день до игры получил повреждение на тренировке, и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем. 31 июля во встрече второго тура против "Локомотива" (1:2) он вышел на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями. После игры главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий заявил, что 23-летний хавбек "теперь полностью готов играть".

Влашич выступает за ЦСКА с сезона-2018/19, который он провел в российском клубе на правах аренды, тогда права на него принадлежали английскому "Эвертону". В 2019 году армейцы выкупили контракт полузащитника у клуба из Ливерпуля, подписав с игроком соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. В составе красно-синих хавбек провел 104 матча в различных турнирах, забив 33 мяча и отдав 20 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €30 млн.