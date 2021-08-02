Около 500 человек присутствуют на соревнованиях штангисток в Токио с участием трансгендера

Турнир по тяжелой атлетике проходит в зале Tokyo International Forum, который вмещает чуть больше 5 тыс. человек. Из-за ограничений в связи с коронавирусом на соревнованиях нет зрителей - на них присутствуют волонтеры, журналисты, сотрудники Международной федерации тяжелой атлетики.

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 500 человек находятся в зрительном зале на арене, где проходит олимпийский турнир по тяжелой атлетике с участием новозеландской штангистки - трансгендера Лорел Хаббард. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее заявил, что тяжелоатлетка Хаббард из Новой Зеландии имеет право выступать на Олимпиаде в Токио, так как квалифицировалась на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами. Хаббард является первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

В январе 2016 года медицинский комитет МОК рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

Ранее Хаббард была Гэвином Хаббардом, сменив пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира. На Олимпиаде Хаббард выступает в весовой категории свыше 87 кг.