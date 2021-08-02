{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали шесть медалей в десятый день Олимпийских игр

В активе национальной команды две серебряные и четыре бронзовые награды

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены в десятый день Олимпийских игр в Токио выиграли две серебряные и четыре бронзовые награды.

Обладателями серебряных медалей стали Сергей Каменский, ставший вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, и гимнаст Денис Аблязин (опорный прыжок).

Бронзовые медали российской команде принесли гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

Во вторник в Токио будет разыграно 26 комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай29171662
2США21251763
3Япония1761033
4Австралия1441533
5Россия12211750
6Великобритания11121235
7Франция610723
8Германия651122
9Южная Корея64919
10Нидерланды57618
11Италия491528
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Куба2327
20Венгрия2226
21Дания2125
22Словения2114
23Эквадор2103
24Греция2013
25Косово2002
25Катар2002
27Грузия1416
27Испания1337
28Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
31ЮАР1203
31Гонконг1203
31Словакия1203
34Австрия1135
34Сербия1135
36Индонезия1135
36Ямайка1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
41Тунис1102
41Польша1102
41Эфиопия1102
44Турция1034
44Ирландия1023
44Израиль1023
47Эстония1012
47Узбекистан1012
49Фиджи1012
49Белоруссия1012
51Иран1001
51Таиланд1001
51Филиппины1001
51Бермудские острова1001
51Латвия1001
51Пуэрто-Рико1001
51Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
62Уганда0112
62Сан-Марино0112
62Португалия0112
62Индия0112
66Болгария0101
66Туркмения0101
66Иордания0101
66Северная Македония0101
70Казахстан0033
70Мексика0033
72Египет0022
72Азербайджан0022
74Аргентина0011
74Кувейт0011
74Кот-д'Ивуар0011
74Финляндия0011
74Малайзия0011
74Армения0011
74Кения0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Легкоатлетке Клишиной не потребуется операция после травмы, полученной на Олимпиаде
Спортсменка отметила, что травмированной ноге потребуется две недели покоя
Читать полностью