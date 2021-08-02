Российские спортсмены завоевали шесть медалей в десятый день Олимпийских игр

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены в десятый день Олимпийских игр в Токио выиграли две серебряные и четыре бронзовые награды.

Обладателями серебряных медалей стали Сергей Каменский, ставший вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, и гимнаст Денис Аблязин (опорный прыжок).

Бронзовые медали российской команде принесли гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

Во вторник в Токио будет разыграно 26 комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 8 августа.