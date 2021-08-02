Рапирист Сафин назвал серебряные медали Олимпиады в команде неплохим результатом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Серебряные награды Олимпийских игр по фехтованию на рапирах в командном турнире являются неплохим результатом, несмотря на то что цель была завоевать золото. Такое мнение журналистам высказал фехтовальщик сборной России Тимур Сафин.

В воскресенье в финале сборная России уступила французам со счетом 28:45 и заняла второе место в командном турнире. В состав команды, помимо Сафина, входили Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников.

"Изначально была цель одна - завоевать золото Олимпийских игр, она у каждого спортсмена такая, но я считаю, что серебро тоже неплохой результат, мы довольны, - сказал Сафин. - Я думаю, что сейчас мы отдохнем около месяца, нам дадут эту возможность. Конечно, будем поддерживать форму, потому что с чистого листа нельзя начинать каждый раз, но также дадим себе чуть-чуть восстановить силы, эмоции к предстоящему сезону и с новыми силами начнем его".

"Будем работать и делать все возможное, чтобы отобраться на следующую Олимпиаду, а уже там показать достойный результат", - добавил спортсмен.

Сафину 28 лет, в его активе золото командного турнира на Олимпийских играх 2016 года. Кроме того, в команде Сафин является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, двукратным чемпионом Европы (2016, 2018), а также серебряным (2017) и бронзовым (2014) призером чемпионатов Европы.

Сборная России выиграла медальный зачет в фехтовании по итогам Олимпийских игр. Россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. На втором месте французы, на третьем - команда Южной Кореи.