Бабаев: выводы по работе Березуцкого в ЦСКА будут сделаны спустя длительное время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не собирается торопиться с выводами по работе главного тренера команды Алексея Березуцкого. Об этом журналистам рассказал гендиректор клуба Роман Бабаев.

Березуцкий был утвержден главным тренером армейцев 19 июля. Березуцкий на этом посту сменил Ивицу Олича.

"Мы, к сожалению, вынуждены были принимать несвойственные нам решения. На данном этапе нужно набраться терпения и работать, а если и делать выводы, то спустя длительный и объективный для оценки срок, а не скоропалительный", - сказал Бабаев.

В матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги армейцы обыграли "Уфу" (1:0), а во втором туре уступили "Локомотиву" (1:2).