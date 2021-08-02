Новозеландский трансгендер Хаббард выбыла из олимпийских соревнований штангисток

ТОКИО, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В первом подходе в рывке Хаббард не взяла 120 кг, а во втором и третьем - 125 кг. Выступление новозеландской штангистки сопровождалось более сдержанными аплодисментами, чем попытки других участниц соревнований. Третья ее неудача вызвала в зале смешки. После того как Хаббард выбыла из турнира, большая часть зрителей покинула зал.

Ранее Хаббард была Гэвином Хаббардом, который сменил пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира. Она стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

В январе 2016 года медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.