Родионенко: российские гимнасты вынуждены быть на голову сильнее для выигрыша медалей

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские гимнасты после двух побед в командном многоборье могут претендовать на олимпийские медали на отдельных снарядах только в том случае, если на голову превосходят своих соперников. Такое мнение высказала журналистам тренер сборной Валентина Родионенко.

"Я недовольна, как сегодня отсудили Гелю. Она сделала вольные как никогда, но судьи так расставляют, что ничего тут не поделаешь. Они вынуждены были поставить Мельникову вместе с японкой на пьедестал, и на Олимпиаде впервые в гимнастике поделили медаль", - заметила Родионенко.

"Видите, как судят? Если на равных, то не дадут, поэтому надо быть на голову выше. И золото нам давать не хотят, якобы нам достаточно двух побед в команде", - заключила тренер.

Мельникова набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200). Россиянка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.