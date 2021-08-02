"Смоленск" снялся с сезона ФНЛ-2

ТАСС, 2 августа. Клуб "Смоленск" снялся с сезона Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) из-за финансовых проблем. Об этом заявил президент "Смоленска" Владимир Савченков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Мной как учредителем и президентом принято решение о снятии футбольного клуба "Смоленск" с ФНЛ-2. С момента основания "Смоленска" по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба. Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня, ранее достигнутые предварительные договоренности по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации", - заявил Савченков.

"На сегодняшний день у клуба нет просроченных долгов, а все взятые на себя финансовые обязательства будут полностью выполнены, при этом я не готов идти по пути, когда клуб постепенно увязает в долгах, и решил, что будет честно отказаться от участия в соревнованиях сейчас, а не в тот момент, когда финансовое положение ухудшится настолько, что это затронет интересы сотрудников и партнеров, с которыми мы работаем. Прошу понять мое решение, уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров", - отметил он.

"Смоленск" был основан в сентябре 2018 года, с сезона-2020/21 клуб выступал в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги, позже реорганизованной в ФНЛ-2. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место.