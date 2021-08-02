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XXXII летние Олимпийские игры

Фетисов надеется, что россияне попадут в тройку лучших медального зачета Олимпиады

На данный момент сборная России занимает пятое место в общем зачете
Вячеслав Фетисов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов надеется, что российская команда войдет в тройку лучших в медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

Во вторник 95 членов сборной России прибыли в Шереметьево. После десятого дня Олимпийских игр российская команда, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

"Все молодцы, в той ситуации, в которой оказались спортсмены, каждая медаль - это подвиг по большому счету, - сказал Фетисов. - Я рад тому, что у нашей молодежи появились новые кумиры, и те, кто был кумиром, подтвердили свой статус. Спорт - это великое дело, надеемся, что до конца Олимпиады у нашей команды будут еще успехи, то есть можно ночевать в аэропорту, встречать героев и радоваться их успеху".

"Нет важности в том, сколько еще будет медалей. Главное, что общий командный дух мотивирует ребят во всех видах спорта, во всех дисциплинах, в которых изначально не планировались успехи. Атмосфера поддержки друг друга дает шанс всем, поэтому рассчитать количество оставшихся медалей невозможно. Будем надеяться, что попадем в тройку лучших в медальном зачете, это было бы здорово", - добавил Фетисов.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай28161559
2США21241661
3Япония1761033
4Австралия1441432
5Россия12211750
6Великобритания11101233
7Франция610723
8Южная Корея64919
9Италия491528
10Нидерланды47617
11Германия451120
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Куба2327
20Венгрия2226
21Словения2114
22Эквадор2103
23Греция2013
24Косово2002
24Катар2002
26Грузия1416
27Испания1337
28Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
31ЮАР1203
31Гонконг1203
31Словакия1203
34Австрия1135
34Сербия1135
36Индонезия1135
36Ямайка1124
36Дания1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
41Тунис1102
41Польша1102
43Турция1034
43Ирландия1023
43Израиль1023
46Эстония1012
46Узбекистан1012
46Фиджи1012
46Белоруссия1012
50Иран1001
50Таиланд1001
50Филиппины1001
50Бермудские острова1001
50Латвия1001
50Пуэрто-Рико1001
50Эфиопия1001
57Колумбия0213
57Доминиканская республика0213
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011
73Армения0011

 

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