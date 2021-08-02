Фетисов надеется, что россияне попадут в тройку лучших медального зачета Олимпиады

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов надеется, что российская команда войдет в тройку лучших в медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

Во вторник 95 членов сборной России прибыли в Шереметьево. После десятого дня Олимпийских игр российская команда, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

"Все молодцы, в той ситуации, в которой оказались спортсмены, каждая медаль - это подвиг по большому счету, - сказал Фетисов. - Я рад тому, что у нашей молодежи появились новые кумиры, и те, кто был кумиром, подтвердили свой статус. Спорт - это великое дело, надеемся, что до конца Олимпиады у нашей команды будут еще успехи, то есть можно ночевать в аэропорту, встречать героев и радоваться их успеху".

"Нет важности в том, сколько еще будет медалей. Главное, что общий командный дух мотивирует ребят во всех видах спорта, во всех дисциплинах, в которых изначально не планировались успехи. Атмосфера поддержки друг друга дает шанс всем, поэтому рассчитать количество оставшихся медалей невозможно. Будем надеяться, что попадем в тройку лучших в медальном зачете, это было бы здорово", - добавил Фетисов.

Олимпиада завершится 8 августа.