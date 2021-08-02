Матыцин: Войнова и Шмелева заслуженно завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева уверенно провели заезд за третье место в командном спринте в велотреке на Олимпиаде и заслуженно завоевали бронзу. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В заезде за третье место россиянки оказались быстрее команды Нидерландов. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды.

"Поздравляю Анастасию Войнову и Дарью Шмелеву с бронзой Олимпиады, она стала для нашей команды по велотреку первой на Играх-2020. Пять лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро наши спортсменки заняли в этой дисциплине второе место и в Токио были снова в числе главных претенденток на медали, - сказал Матыцин. - Анастасия и Дарья очень уверенно провели сегодня все раунды и в гонке за третье место с большим преимуществом опередили соперниц из Нидерландов. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию велосипедного спорта России".

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10). Олимпиада завершится 8 августа.