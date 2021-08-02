Четырехкратный олимпийский чемпион Лопес заявил, что Карелин был примером для него

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес выразил уважение трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину.

"Я его очень уважаю, - сказал Лопес. - Карелин был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть еще лучше. Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках. Но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание".

В понедельник Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом, обойдя Карелина по числу золотых медалей Игр.