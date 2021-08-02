Тренер гимнастов Алфосов: нет никакого подвоха в том, что Аблязин остался без золота Игр

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов уверен в объективности судей олимпийского турнира и не сомневается в том, что распределение призовых мест в опорном прыжке прошло строго в соответствии с правилами. Об этом Алфосов сообщил ТАСС.

Ставший обладателем серебряной медали Игр Денис Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место в опорном прыжке занял спортсмен из Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Сам Аблязин и его товарищ по команде Никита Нагорный после окончания соревнований выразили недоумение в связи с решением арбитра отдать победу только одному гимнасту - представителю Южной Кореи.

"Я думаю, что никакого подвоха в распределении призовых мест нет, все вычислено и рассчитано правильно. Не могут люди, которые этим занимаются, кривить душой. Если по их критериям Аблязин второй, значит, так и должно быть", - сказал Алфосов.

"Арбитры выставляют коэффициенты сложности и оценки за исполнение. А распределением мест занимается компьютерная программа, в которую внесены все последние изменения. Судьям мы доверяем, они все действовали по регламенту олимпийских соревнований в выборе оценок и присвоения медалей", - продолжил собеседник ТАСС.

Алфосов также пояснил, почему на распределение итоговых мест не был подан протест. "У нас не было никаких оснований это делать. Мы можем оспорить выставленную оценку сложности, но не распределение мест, как в этом случае", - сказал тренер.

"Я профессиональный тренер, но не могу точно расшифровать правила распределения мест, так как до конца не знаю сам. Этих положений на каждом снаряде так много, что четкий ответ могут дать члены технического комитета международной федерации. Мы все запутались немного, ведь на вольных упражнениях девочки поделили бронзовые медали, а в мужском опорном прыжке никакого деления не случилось", - заключил Алфосов.