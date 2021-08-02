Матыцин: гимнаст Аблязин был достоин золотой медали в опорном прыжке на Олимпиаде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин показал выступление высочайшего уровня и был достоин золотой медали в финале в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733).

"Поздравляю Дениса Аблязина с серебром в опорном прыжке, а Ангелину Мельникову с бронзой в вольных упражнениях. Денис показал в финале выступление высочайшего уровня и заслуживал того, чтобы завоевать золото. Он набрал такое же количество баллов, как победитель из Южной Кореи и стал вторым только по дополнительным критериям. Для Дениса Аблязина эта медаль стала уже седьмой олимпийской наградой, завоеванной в карьере, немногие гимнасты могут похвастаться такими стабильными результатами", - сказал Аблязин.

Мельникова набрала 14,166 балла в финале вольных упражнений. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200). Россиянка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.

"Ангелина Мельникова выиграла сегодня свою четвертую медаль Олимпиад в карьере. Наша спортсменка сделала в финале элементы высокой сложности и смогла завоевать первую олимпийскую награду в индивидуальных упражнениях в карьере. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики с успехом российских гимнастов. Желаем нашим спортсменам удачи в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в Токио", - отметил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.