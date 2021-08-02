Китайская штангистка Ли Вэньвэнь стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 87 кг

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Китаянка Ли Вэньвэнь стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг.

Китаянка в сумме показала результат 320 кг (рывок - 140 кг, толчок - 180 кг). Серебряная награда у британки Эмили Кэмпбелл (283; 122+161), третьей стала американка Сара Роблз (282; 128+154).

В соревнованиях впервые в истории Олимпиад принимала участие новозеландская спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард. В первом подходе в рывке спортсменка не взяла 120 кг, а во втором и третьем - 125 кг, выбыв из соревнований. Россиянки не принимали участия в этой дисциплине.

43-летняя Хаббард сменила пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году спортсменка выиграла серебро чемпионата мира.

Ли Вэньвэнь 21 год, она является чемпионкой мира 2019 года. На своем счету имеет три мировых рекорда - в рывке (148 кг), толчке (187 кг) и по сумме двух упражнений (335 кг).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.