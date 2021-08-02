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XXXII летние Олимпийские игры

Сборные Канады и Швеции сыграют в финале женского футбольного олимпийского турнира

Сборные США и Австралии сыграют в матче за третье место

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женские сборные Канады и Швеции сыграют в финальном матче футбольного олимпийского турнира.

Канадские футболистки со счетом 1:0 обыграли в полуфинале сборную США, единственный мяч забила Джесси Флеминг на 74-й минуте. С таким же счетом сборная Швеции победила команду Австралии, забитым мячом отметилась Фридолина Рольфё (46-я минута).

Сборные США и Австралии сыграют в матче за третье место, встреча пройдет 5 августа. Финал состоится 6 августа.

Россиянки не принимают участия в женском футбольном турнире.

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