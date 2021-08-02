Болельщики вместе с пловцом Рыловым устроили флешмоб в масках с котом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Поклонники двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова вместе со спортсменом провели флешмоб в масках с котом в аэропорту Шереметьево.

В понедельник 96 членов сборной России вернулись с Олимпиады в Токио. В активе Рылова победы на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. Флешмоб прошел в терминале С, болельщики сделали совместное фото в масках с российским спортсменом у выходов с международных рейсов.

На Олимпиаде организаторы запретили Рылову надевать маску с котом на церемонии награждения. Позднее Международный олимпийский комитет в комментарии для ТАСС объяснил, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета.

Рылову 24 года, он также является бронзовым призером Олимпиады 2016 года в плавании на 200 м на спине. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат мира, также на счету россиянина четыре золотые медали чемпионатов Европы.