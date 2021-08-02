"Спартак" продал все билеты на матч Лиги чемпионов против "Бенфики"

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Спартак" продал все билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

30 июля "Спартак" объявил, что на матч с "Бенфикой" с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет допущено до 3 тыс. болельщиков. Старт продажи билетов был намечен на 2 августа. Билеты были доступны для владельцев абонементов на домашние матчи "Спартака" предыдущих двух сезонов. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе "Бенфики", болельщиков португальской команды на игре в Москве не будет.

"Все билеты на матч с "Бенфикой" проданы", - сказал Кулемин. С момента старта продаж билетов до сообщения о реализации полной квоты прошло несколько часов.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет в Москве 4 августа. Встреча начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне на арене "Эштадиу да Луш".