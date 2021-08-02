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XXXII летние Олимпийские игры

Тренерский состав команды Азербайджана по дзюдо отправлен в отставку из-за провала в Токио

Согласно решению федерации, зарплаты дзюдоистам с высокими окладами будут выплачены в соответствии с результатами за последние два года

БАКУ, 2 августа. /ТАСС/. Федерация дзюдо Азербайджана отправила в отставку весь тренерский состав национальной команды по этому виду спорта из-за провального выступления на Олимпийских играх в Токио. Решение принято на состоявшемся в понедельник заседании федерации.

"В связи с неудачным выступлением национальной сборной по дзюдо весь тренерский состав отправлен в отставку. От должностей отстранены старший тренер украинец Руслан Машуренко и все его помощники", - говорится в сообщении федерации.

Кроме того, согласно решению федерации, зарплаты дзюдоистам с высокими окладами будут выплачены в соответствии с результатами, продемонстрированными ими на престижных международных соревнованиях за последние два года. Тренировать мужскую команду по дзюдо временно поручено старшему тренеру молодежной сборной Эльчину Исмайлову.

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