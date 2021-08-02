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XXXII летние Олимпийские игры

Трансгендер Хаббард отказалась от комментариев после выступления на Олимпиаде

Лорел Хаббард в микст-зоне ждали порядка 30-40 журналистов
Лорел Хаббард Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лорел Хаббард
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард не стала комментировать свое выступление в тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Хаббард выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. В первом подходе в рывке Хаббард не взяла 120 кг, а во втором и третьем - 125 кг.

Порядка 30-40 журналистов ждали Хаббард в микст-зоне. Сама спортсменка сказала, что придет в микст-зону после соревнований, однако потом стало известно, что она покинула арену.

Ранее Хаббард была Гэвином Хаббардом, который сменил пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году она выиграла серебро чемпионата мира. Хаббард стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

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