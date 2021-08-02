Тренер борца Семенова считает, что спортсмен потом и кровью завоевал бронзу Олимпиады

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Тренер российского борца греко-римского Сергея Семёнова из Краснодарского края, который завоевал бронзу Олимпийских игр, считает, что медаль досталась спортсмену кровью и потом из-за стресса и проблем со здоровьем. Об этом тренер Алексей Иванов рассказал ТАСС.

В понедельник Семенов выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.

"Это добытая кровью и потом медаль, где-то и со здоровьем сложности были. Нервная система, она все равно влияет на здоровье, когда ты в постоянном стрессе находишься", - сказал Иванов, отметив, что перенос Олимпиады сказался на подготовке, так как спортсмену пришлось менять тренировочный график.

На главные спортивные соревнования Семенов отобрался через лицензионный турнир, что стало дополнительной психологической нагрузкой на спортсмена. "В этой весовой категории так выросли соперники и их уровень по всему миру. Нельзя сказать, что кто-то был слабее", - добавил Иванов.

В Центре спортивной подготовки Краснодара, где занимался борец, назвали выступление Семенова достойным, а также отметили, что он - пример для молодых воспитанников центра.

"Воспитанники школы следят [за выступлениями на Играх в Токио], смотрят трансляцию. Он пример для подрастающего поколения. После громких выступлений устраиваем встречи, приглашаем на тренировки, чтобы проводили мастер-классы и объясняли, как бороться и вести себя", - рассказал ТАСС директор центра Александр Меньщиков.