Греческая синхронистка заразилась коронавирусом на Олимпиаде

АФИНЫ, 2 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус спортсменки сборной Греции по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио оказался положительным. Об этом сообщил в понедельник Олимпийский комитет Греции, не назвав имя члена команды.

"Спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни. Остальные спортсменки команды сдали тесты, результаты которых были отрицательными. Они останутся в Олимпийской деревне под интенсивным наблюдением", - сообщил комитет.

28 июля НОК Греции сообщал, что сопровождающая олимпийской команды Греции по синхронному плаванию сдала в Токио тест на коронавирус, который показал положительный результат, среди остальных членов команды случаев заражения не было. Проверка сопровождающей была произведена в аэропорту, ее отправили на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Игр. Тесты всех остальных членов команды синхронисток показали тогда отрицательный результат, они продолжили жить в Олимпийской деревне.