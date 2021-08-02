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XXXII летние Олимпийские игры

Ищенко: российские синхронистки привыкли побеждать вне зависимости от проблем с музыкой

В начале произвольной программы россиянок под названием "Пауки" в предварительном раунде Олимпийских игр в Токио диджей допустил ошибку, поставив другую музыку
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Синхронистки сборной России привыкли добиваться успеха вне зависимости от обстоятельств, в том числе неполадок с музыкой, к этому команде не привыкать. Таким мнением с ТАСС поделилась пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

В начале произвольной программы россиянок под названием "Пауки" в предварительном раунде Олимпийских игр в Токио диджей допустил ошибку, поставив другую музыку. Из-за этого спортсменки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду и сначала были готовы выступать даже под ошибочную композицию, ведь по правилам им даже нельзя шевелиться.

"Такое уже было и не раз, но сборная России привыкла добиваться успеха вне зависимости от обстоятельств, и ничто не должно помешать исполнить программу на 100%. Шлю нашей команде самые положительные эмоции, пусть дальше все будет гладко, хотя, конечно, заставили понервничать, выходить во второй раз, - рассказала Ищенко. - Но тренеры нервничали, я думаю, больше всего".

На вопрос ТАСС о частых проблемах с музыкой, которые случаются именно с российской командой на различных соревнованиях, Ищенко отметила: "Нас действительно преследуют такие случаи, но, надеюсь, этот момент, не зависящий от нас, на этой Олимпиаде мы уже перешагнули и дальше все будет хорошо. Нам это не мешало ни на чемпионатах Европы, ни на Универсиаде, ни на Олимпийских играх".

Техническая программа предварительного раунда пройдет во вторник.

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