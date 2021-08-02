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XXXII летние Олимпийские игры

Четверть наград российских спортсменов на Олимпиаде в Токио завоеваны росгвардейцами

В понедельник старшие лейтенанты Анастасия Войнова и Дарья Шмелева принесли сборной бронзовую медаль, находящийся в том же звании Денис Аблязин выиграл серебро

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Офицеры Росгвардии завоевали еще две медали Олимпийских игр в Токио, всего ведомство принесло России четверть наград среди российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Росгвардейцы старшие лейтенанты Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали бронзовыми призерами командной гонки по велотреку. А военнослужащий Росгвардии старший лейтенант Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио. На сегодня четверть наград среди российских спортсменов завоевали росгвардейцы. Из 50 олимпийских медалей 12 - у представителей Росгвардии: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что росгвардейцы уже вторую Олимпиаду подряд открывают счет золотым наградам сборной.

В Росгвардии рассказали, что двукратную олимпийскую чемпионку по стрельбе из пневматического пистолета Виталину Бацарашкину в московском аэропорту Шереметьево встретили многочисленные болельщики, сослуживцы и журналисты. На Олимпийских играх в столице Японии 24-летняя лейтенант Росгвардии завоевала две золотые медали и одну серебряную.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На первом месте идет китайская сборная (29-17-16), вторые - американцы (22-25-17). Тройку лидеров замыкают японские спортсмены (17-6-10). Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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