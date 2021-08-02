Губернатор Ростовской области: газон на "Ростов-Арене" будет в порядке к следующей игре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Состояние поля на "Ростов-Арене" заметно улучшится уже к следующей игре, газон будет в полном порядке. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Дон 24" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Некоторые из специалистов мне говорят, что футбольный газон чувствует себя немного лучше, чем прежде, и обещают, что к следующей игре на стадионе он будет в полном порядке", - сказал Голубев. Он добавил, что на поле прошел посев травы, теперь газону нужен уход.

1 августа на стадионе состоялся матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между санкт-петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Хозяева поля уступили со счетом 2:4. Следующий домашний матч "Ростов" проведет 14 августа.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. В сезоне-2020/21 "Ростов-Арена" и "Газпром-Арена" (Санкт-Петербург) стали самыми посещаемыми футбольными аренами в Европе.