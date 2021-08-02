Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной во второй партии финального матча Кубка мира и стала победительницей турнира, который проходил в Сочи.

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Первая партия днем ранее завершилась победой Костенюк.

В матче за третье место играют украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи. По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматистки не сумели выявить победителя. Тай-брейк пройдет 3 августа.

Костенюк 37 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). С сентября 2008-го по декабрь 2010 года являлась чемпионкой мира. Костенюк является двукратной чемпионкой России, пять раз побеждала в командном чемпионате Европы в составе сборной России.

Горячкиной 22 года, в рейтинге FIDE она занимает вторую позицию. Россиянка является трехкратной чемпионкой России, в 2019 году выиграла турнир претенденток на мировую шахматную корону, в 2020 году проиграла в матче за чемпионство китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Горячкина, Костенюк, Музычук и Тань Чжунъи выступят на турнире претенденток 2022 года. Также в нем сыграют Хампи Конеру из Индии и россиянка Екатерина Лагно. Две оставшиеся участницы определятся позднее.

Женский Кубок мира прошел впервые. Призовой фонд соревнования составил $676 тыс.