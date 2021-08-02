Журналисты съедают по 300 бургеров и пицц за один олимпийский день

ТОКИО, 2 августа. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Журналисты в главном медиацентре Олимпийских игр в Токио съедают по 300 пицц и бургеров за день. Об этом ТАСС рассказал менеджер заведения.

Медиацентр работает круглосуточно во время проведения Игр. "Мы работаем каждый день, 24 часа в сутки на протяжении всех Игр. Статистика продаж бургеров и пицц примерно одинаковая - по 300 штук в день", - сказал он.

"Американское" заведение явно самое популярное среди журналистов и посетителей медиацентра. В центре также работает еще одна точка питания с "полноценной" едой, но там больше предлагают азиатскую кухню, например, холодную лапшу. Корреспондент ТАСС за несколько дней Олимпиады, начавшейся 23 июля, так и не заметил там ажиотажного спроса, в то время как в "американском" заведении регулярно собираются очереди, несмотря на быстрое обслуживание.

Точки питания на спортивных объектах разнообразием не отличаются. Как правило, у них одинаковое меню: лапша быстрого приготовления, чипсы, бутерброд с вареньем или арахисовым маслом, шоколад, бананы. На каких-то объектах такая еда платная, но на некоторых сэндвичи и бананы предоставляют бесплатно. Бесплатные горячие напитки есть на всех объектах.

Более традиционную японскую еду, включающую рис и сырую рыбу, корреспонденту ТАСС удалось найти только на одном объекте - на велотреке в соседнем с Токио городе Идзу. В некоторых пресс-центрах журналистам предлагают бургеры из мясной котлеты и двух булочек без других ингредиентов и хот-доги.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.