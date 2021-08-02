Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года с возможностью продления. Спустя три дня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил ТАСС, что выступает против совмещения постов в сборной и клубе, но РФС пошел навстречу Карпину, не пожелавшему бросать "Ростов" на старте нового сезона. Сам Карпин отмечал, что ему будет эмоционально непросто совмещать посты.

"Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера "Ростова". Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК "Ростов", и для сборной России", - сказал Карпин.

"У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для "Ростова", так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения. Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба "Ростов", - отметил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф - Российской премьер-лиги. Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

"Ростов" в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения - от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.