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Футбол в России

Игнатьев: Карпин понял, что совмещение тренерских постов вредит "Ростову"

Бывший главный тренер национальной команды назвал верным решением уход Карпина из ростовского клуба

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Валерий Карпин понял, что результаты "Ростова" ухудшаются из-за того, что он совмещает посты главного тренера в сборной России и клубе, поэтому принял решение покинуть ростовскую команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

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В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

"Самое верное решение, о котором могли мечтать люди, причастные к футболу, так как совмещение в клубе и сборной невозможно, - сказал Игнатьев. - Это большой плюс для нашего футбола. Нельзя назвать это ожидаемым. Я думаю, что он все прикинул, сопоставил, прочувствовал все трудности, с которыми столкнулся, и так решил".

"Бросил ли Карпин "Ростов" в тяжелый момент? Просто он так решил, исходя из своей ситуации. Думаю, что здесь он больше думал о "Ростове", учитывал то, что "Ростов" может дальше идти по нисходящей. У него большой опыт, поэтому он понимает, куда может клуб скатиться, честь и хвала ему", - добавил Игнатьев.

"Ростов" в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения - от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

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