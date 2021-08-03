"Без совмещения". Карпин ушел с поста главного тренера "Ростова", выбрав сборную России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля, в день первой игры нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" - "Динамо" (0:2). Спустя три дня 52-летний специалист подписал с РФС контракт до конца года, при котором он мог совмещать работу в "Ростове" и национальной команде. Как заявил на пресс-конференции в ТАСС президент РФС Александр Дюков, соглашение с Карпиным будет автоматически продлено до марта 2022 года при условии выхода команды в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира - 2022. Ранее сборную России возглавлял Станислав Черчесов.

После назначения Карпина в сборную "Ростов" в двух первых матчах РПЛ потерпел два домашних поражения - от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). После двух туров ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Хуже "Ростова" чемпионат начал только тульский "Арсенал", который проиграл на старте казанскому "Рубину" (0:3) и московскому "Локомотиву" (1:3).

Карпин в своем обращении на официальном сайте "Ростова" назвал тяжелым решение об уходе из клуба. "Мне хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время - это риск нанести вред, надо быть честным перед самим собой и футболом. Сегодня у нас состоялся откровенный разговор Арутюнянцем, мы говорили не как президент и главный тренер, прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга, мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для "Ростова", так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения", - говорится в сообщении.

В "Ростове" уже знают, кто заменит Карпина

"Ростов" как будто был заранее готов к уходу Карпина. "У клуба есть кандидат [на пост главного тренера]. О нем мы объявим в течение нескольких дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе ростовчан. На вопрос о том, покинут ли тренерский штаб помощники Карпина, в пресс-службе ответили, что такой информации нет.