"Без совмещения". Карпин ушел с поста главного тренера "Ростова", выбрав сборную России

ТАСС, 3 августа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник покинул "Ростов". Карпин и президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц вместе приняли решение, что лучшим вариантом станет сосредоточение специалиста только на национальной команде.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля, в день первой игры нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" - "Динамо" (0:2). Спустя три дня 52-летний специалист подписал с РФС контракт до конца года, при котором он мог совмещать работу в "Ростове" и национальной команде. Как заявил на пресс-конференции в ТАСС президент РФС Александр Дюков, соглашение с Карпиным будет автоматически продлено до марта 2022 года при условии выхода команды в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира - 2022. Ранее сборную России возглавлял Станислав Черчесов.
После назначения Карпина в сборную "Ростов" в двух первых матчах РПЛ потерпел два домашних поражения - от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). После двух туров ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Хуже "Ростова" чемпионат начал только тульский "Арсенал", который проиграл на старте казанскому "Рубину" (0:3) и московскому "Локомотиву" (1:3).
Карпин в своем обращении на официальном сайте "Ростова" назвал тяжелым решение об уходе из клуба. "Мне хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время - это риск нанести вред, надо быть честным перед самим собой и футболом. Сегодня у нас состоялся откровенный разговор Арутюнянцем, мы говорили не как президент и главный тренер, прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга, мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для "Ростова", так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения", - говорится в сообщении.
В "Ростове" уже знают, кто заменит Карпина
"Ростов" как будто был заранее готов к уходу Карпина. "У клуба есть кандидат [на пост главного тренера]. О нем мы объявим в течение нескольких дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе ростовчан. На вопрос о том, покинут ли тренерский штаб помощники Карпина, в пресс-службе ответили, что такой информации нет.
В СМИ уже появилась информация, что на освободившееся место претендуют Мурад Мусаев, Дан Петреску, Станимир Стойлов и Кирилл Новиков. Также заменить Карпина в "Ростове", по данным СМИ, может старший тренер молодежной команды Заурбек Тедеев. Однако сам специалист отказался комментировать эти сообщения.
Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф - Российской премьер-лиги. Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.
"Карпин принял верное решение"
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин, который также был в штабе совмещавшего работу в сборной и ЦСКА Леонида Слуцкого, отметил, что уход из ростовского клуба пойдет на пользу Карпину и национальной команде. "Это решение само по себе напрашивалось после того, как стало известно, что Карпин будет совмещать работу в сборной России и "Ростове". Конечно, неправильно было изначально совмещать работу, время показало, что все равно к этому пришли. Я считаю, что он поступил правильно, потому что нужно выбирать что-то одно, естественно, он выбрал сборную, это понятно. Безусловно, это пойдет на пользу Карпину и сборной, все свои силы он будет отдавать только этой команде, но это не гарантирует результата", - сказал Балахнин ТАСС.
Такого же мнения придерживается и бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. По его мнению, Карпин понял, что результаты "Ростова" ухудшаются из-за того, что он совмещает посты главного тренера в сборной России и клубе, поэтому принял решение покинуть ростовскую команду. "Самое верное решение, о котором могли мечтать люди, причастные к футболу, так как совмещение в клубе и сборной невозможно, это большой плюс для нашего футбола, - заявил ТАСС Игнатьев. - Нельзя назвать это ожидаемым, я думаю, что он все прикинул, сопоставил, прочувствовал все трудности, с которыми столкнулся, и так решил".
Бывший полузащитник "Спартака" и национальной команды Александр Мостовой, который ранее выступал против совмещения, заявил, что решение об уходе из "Ростова" Карпин мог принять и раньше. "Это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели - совмещают, захотели - убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить", - сказал Мостовой ТАСС.
Сейчас Карпина ожидает отборочный турнир на чемпионат мира - 2022. Сборная России выступает группе H и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и лидирует в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1). Следующий матч россияне проведут 1 сентября против хорватов, встреча состоится на стадионе "Лужники".