Поздняков: российская команда определится со знаменосцем накануне закрытия Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российская олимпийская команда определится с тем, кто понесет знамя на церемонии закрытия Игр 8 августа, накануне завершения всех соревнований. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Со знаменосцем на закрытие мы еще не определились. Планируем это сделать ближе к концу Игр, где-то за день до их окончания", - сказал Поздняков.

Российские спортсмены на Играх в Токио из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом, вынуждены выступать под флагом ОКР.