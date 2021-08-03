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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: российская команда определится со знаменосцем накануне закрытия Олимпиады

Церемония закрытия Игр в Токио пройдет 8 августа
Президент ОКР Станислав Поздняков Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российская олимпийская команда определится с тем, кто понесет знамя на церемонии закрытия Игр 8 августа, накануне завершения всех соревнований. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Со знаменосцем на закрытие мы еще не определились. Планируем это сделать ближе к концу Игр, где-то за день до их окончания", - сказал Поздняков.

Российские спортсмены на Играх в Токио из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом, вынуждены выступать под флагом ОКР.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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