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МОК объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской

НОК Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием
Официальный представитель МОК Марк Адамс EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Официальный представитель МОК Марк Адамс
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

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НОК Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что она выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую, спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

"Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время", - сообщил Адамс.

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