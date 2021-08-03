Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 91 кг

Россиянин одержал победу со счетом 4:1. В финале ему будет противостоять победитель боя между бразильцем Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Муслим Гаджимагомедов победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинальном поединке в весовой категории до 91 кг на Олимпийских играх в Токио.

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Встреча за третье место регламентом не предусмотрена, поэтому Ньика стал бронзовым призером Олимпиады. В поединке 1/8 финала марокканец Юнесс Баалла предпринял попытку укусить новозеландца за ухо. Нанести травму он не сумел, но и не был дисквалифицирован.

Гаджимагомедову 24 года, он является чемпионом мира 2019 года, серебряным призером чемпионата Европы (2017) и победителем Европейских игр (2019).

Ранее соотечественник Гаджимагомедова Габил Мамедов проиграл американцу Кейшону Дэвису в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 63 кг.

Американец выиграл со счетом 4:1.

Мамедову 27 лет, на его счету серебряные медали чемпионата Европы и Европейских игр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.