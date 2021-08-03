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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать судью на Олимпиаде

Россиянин в полуфинальном поединке Игр в Токио победил раздельным решением судей новозеландца Дэвида Ньики, один из арбитров отдал все три раунда сопернику Гаджимагомедова
Муслим Гаджимагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Муслим Гаджимагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Одного из судей, обслуживавших полуфинальный боксерский поединок между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и новозеландцем Дэвидом Ньики на Олимпиаде в Токио, необходимо отстранить от работы. Такое мнение журналистам высказал Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов победил Ньику раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 91 кг. Один из судей отдал все три раунда новозеландцу.

"Аргентинского судью вообще надо дисквалифицировать. Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище", - сказал Гаджимагомедов.

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