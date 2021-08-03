Гаджимагомедов заявил, что его мотивирует песня, под которую выходил на бои Нурмагомедов

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Песня "Мой Дагестан" мотивирует российского боксера Муслима Гаджимагомедова, который вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 91 кг. Об этом Гаджимагомедов рассказал журналистам.

Гаджимагомедов во вторник победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинале со счетом 4:1. Под песню "Мой Дагестан" выходил на поединки Хабиб Нурмагомедов, который владел поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

"Я родился в Дагестане высоко в горах, мое село находится очень высоко на границе Грузии и Азербайджана, туда нелегко добраться, - сказал боксер. - Эта песня меня мотивировала, я знал, что за меня болели родственники, односельчане, все. Мне понравилось, когда Хабиб выходил на нее на бой против Конора [Макгрегора]. Мы смотрели этот поединок, когда он выходил, я чувствовал мотивацию, дрожь была по моему телу, была гордость".

"Эта песня меня мотивировала, и мне это очень помогло. Думал, что песню не допустят на Олимпиаду, она ведь про родину и про страну. Но я попросил ее. Думал, вдруг не разрешат, но разрешили", - добавил спортсмен.

В финале Гаджимагомедову будет противостоять победитель боя между бразильцем Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом. Финал состоится 6 августа.