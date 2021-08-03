Газзаев надеется, что сборная попадет на чемпионат мира после ухода Карпина из "Ростова"

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца 2021 года. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев надеется, что национальная команда отберется на чемпионат мира 2022 года после ухода главного тренера Валерия Карпина из "Ростова". Об этом Газзаев рассказал ТАСС.

"Ростов" идет на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом, - сказал Газзаев. - Теперь нужно приложить усилия, чтобы реабилитировать "Ростов", который находится в очень сложном положении, по первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил "Ростов" на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать. Будем надеяться, что наша сборная попадет на чемпионат мира, а "Ростов" исправит свое турнирное положение".

Газзаев также отметил, что работа в сборной - это большая ответственность. "Когда я работал в сборной и клубе, сборной нужно было попадать на чемпионат Европы, а ЦСКА тогда решал вопросы с чемпионством, было сложно совмещать психологически. Тогда я принял решение уйти из сборной и полностью сконцентрироваться на клубе. В итоге стали чемпионами, а национальную команду принял Георгий Ярцев, с которым сборная попала на чемпионат Европы, все прошло как нельзя лучше", - добавил Газзаев.

"Ростов" в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Сборная России выступает группе H и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и опережает россиян по дополнительным показателям. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1). Следующий матч россияне проведут 1 сентября против хорватов, встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".