Сборная России опустилась на шестое место медального зачета Олимпийских игр

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Британский спортсмен Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте в классе "финн" на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила сборной Великобритании обойти команду России и подняться на пятое место в медальном зачете Игр.
Второе место занял представитель Венгрии Жомбор Берец, третье - испанец Джоан Кардона Мендес.
В соревнованиях у женщин в классе "49er FX" победу одержала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Германии, третье - Нидерландов. У мужчин в классе "49er" золото завоевали британцы, серебро - новозеландцы, бронзу - немцы. В смешанном классе "Накра 17" золотую медаль Олимпийских игр выиграла сборная Италии. Второе место заняла команда Великобритании, третье - Германии.
Сборная Великобритании завоевала 13-ю золотую медаль, также на счету британских спортсменов 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Китайцы занимают в медальном зачете первое место (30-19-16), вторые - американцы (22-27-17), третьи - японцы (18-6-10). Российские спортсмены занимают шестое место (12-21-17).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|30
|19
|16
|65
|2
|США
|22
|27
|17
|66
|3
|Япония
|18
|6
|10
|34
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Великобритания
|13
|13
|13
|39
|6
|Россия
|12
|21
|17
|50
|7
|Германия
|7
|7
|14
|28
|8
|Франция
|6
|10
|7
|23
|9
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|10
|Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|11
|Италия
|5
|9
|15
|29
|12
|Нидерланды
|5
|7
|7
|19
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Венгрия
|3
|4
|3
|10
|17
|Бразилия
|3
|3
|6
|12
|18
|Куба
|3
|3
|3
|9
|19
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|20
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
|Дания
|2
|1
|3
|6
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|23
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|24
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
|Греция
|2
|0
|1
|3
|26
|Косово
|2
|0
|0
|2
|26
|Катар
|2
|0
|0
|2
|28
|Испания
|1
|4
|4
|9
|29
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|30
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|30
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|30
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|33
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|33
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|33
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|Польша
|1
|2
|0
|3
|37
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|37
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|37
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|40
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|41
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|43
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|43
|Филиппины
|1
|1
|0
|2
|45
|Турция
|1
|0
|4
|5
|46
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|46
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|48
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|48
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|48
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|48
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|52
|Иран
|1
|0
|0
|1
|52
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|52
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|52
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|52
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|52
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|63
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|63
|Кения
|0
|1
|1
|2
|63
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|63
|Индия
|0
|1
|1
|2
|67
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|67
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|67
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|67
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|71
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
|Египет
|0
|0
|2
|2
|73
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|75
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|75
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|75
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|75
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|75
|Армения
|0
|0
|1
|1
|75
|Гана
|0
|0
|1
|1
|75
|Нигерия
|0
|0
|1
|1