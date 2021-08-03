Сборная России опустилась на шестое место медального зачета Олимпийских игр

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Британский спортсмен Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте в классе "финн" на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила сборной Великобритании обойти команду России и подняться на пятое место в медальном зачете Игр.

Второе место занял представитель Венгрии Жомбор Берец, третье - испанец Джоан Кардона Мендес.

В соревнованиях у женщин в классе "49er FX" победу одержала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Германии, третье - Нидерландов. У мужчин в классе "49er" золото завоевали британцы, серебро - новозеландцы, бронзу - немцы. В смешанном классе "Накра 17" золотую медаль Олимпийских игр выиграла сборная Италии. Второе место заняла команда Великобритании, третье - Германии.

Сборная Великобритании завоевала 13-ю золотую медаль, также на счету британских спортсменов 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Китайцы занимают в медальном зачете первое место (30-19-16), вторые - американцы (22-27-17), третьи - японцы (18-6-10). Российские спортсмены занимают шестое место (12-21-17).