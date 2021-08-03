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XXXII летние Олимпийские игры
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Сборная России опустилась на шестое место медального зачета Олимпийских игр

Победа британца Джайлса Скотта в парусном спорте в классе "финн" позволила сборной Великобритании обойти российскую команду по числу золотых медалей
Российская делегация на церемонии открытия Олимпиады Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Российская делегация на церемонии открытия Олимпиады
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Британский спортсмен Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в парусном спорте в классе "финн" на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила сборной Великобритании обойти команду России и подняться на пятое место в медальном зачете Игр.

Второе место занял представитель Венгрии Жомбор Берец, третье - испанец Джоан Кардона Мендес.

В соревнованиях у женщин в классе "49er FX" победу одержала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Германии, третье - Нидерландов. У мужчин в классе "49er" золото завоевали британцы, серебро - новозеландцы, бронзу - немцы. В смешанном классе "Накра 17" золотую медаль Олимпийских игр выиграла сборная Италии. Второе место заняла команда Великобритании, третье - Германии.

Сборная Великобритании завоевала 13-ю золотую медаль, также на счету британских спортсменов 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Китайцы занимают в медальном зачете первое место (30-19-16), вторые - американцы (22-27-17), третьи - японцы (18-6-10). Российские спортсмены занимают шестое место (12-21-17).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай30191665
2США22271766
3Япония1861034
4Австралия1441533
5Великобритания13131339
6Россия12211750
7Германия771428
8Франция610723
9Южная Корея64919
10Новая Зеландия64515
11Италия591529
12Нидерланды57719
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Венгрия34310
17Бразилия33612
18Куба3339
19Хорватия3227
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1045
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

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