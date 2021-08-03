Россиянин Кузнецов стал пятым на Олимпиаде в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финале олимпийского турнира в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Его результат составил 461,90 балла.

Первое место занял представитель Китая Се Сыи (558,75), второе - его соотечественник Ван Цзунюань (534,90), третье - британец Джек Ло (518,00).

25-летний Се Сыи является четырехкратным чемпионом мира. Также на счету китайского спортсмена золотая медаль Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ван Цзунюанем.

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.