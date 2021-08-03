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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер гимнасток возмущена размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения

На остальных церемониях награждения флаги располагаются на одном уровне при равенстве позиций
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмущена решением повесить флаг Олимпийской команды России ниже японского на церемонии награждения вольных упражнений на Олимпиаде. Об этом Родионенко рассказала ТАСС.

В понедельник Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, она набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов набрала японка Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали, однако флаг ОКР на церемонии висел ниже японского. На остальных церемониях награждения флаги располагаются на одном уровне при равенстве позиций.

"Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского, - сказала Родионенко. - Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне".

"У организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне? Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим", - добавила Родионенко.

Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200).

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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