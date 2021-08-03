Дасаев считает "Спартак" фаворитом первого матча квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Спартак" является фаворитом первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет в Москве 4 августа. Чемпионат Португалии стартует 6 августа. Сезон-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги начался 23 июля, "Спартак" на старте уступил казанскому "Рубину" (0:1) и победил самарские "Крылья Советов" (1:0).

"Не вижу большой разницы в том, что "Спартак" уже начал сезон и провел официальные матчи, а "Бенфика" нет, португальцы же тоже проводили товарищеские игры, - сказал Дасаев. - Я считаю, что все-таки две команды равные, игра будет хорошей, жаль, что играем дома сначала. Я думаю, что "Спартак" готов и все-таки пройдет "Бенфику".

"В первой игре фаворитом встречи является "Спартак", потому что Руй Витория (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) ранее тренировал "Бенфику", знает какие-то нюансы, к тому же это для него стимул - победить бывшую команду. Красно-белым придадут уверенность болельщики, они помогают во время игры. В первом матче ключевую роль сыграют иностранцы [Квинси] Промес и [Джордан]Ларссон, все-таки престижно выйти и играть в Лиге чемпионов. Я думаю, что за счет опыта иностранцев и молодежи "Спартак" может выиграть в первой игре", - добавил собеседник агентства.

Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне на арене "Эштадиу да Луш".