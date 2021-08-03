В Международной федерации гимнастики объяснили расположение флагов на награждении призеров

В понедельник россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, она набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов набрала японка Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали, однако флаг ОКР на церемонии висел ниже японского.

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Флаги Японии и Олимпийского комитета России на церемонии награждения после вольных упражнений на Олимпиаде в Токио были размещены в соответствии с порядком, установленным Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

"Флаги были расположены в порядке алфавита. Все в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки - по алфавиту", - прояснил ситуацию Титов.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в разговоре с ТАСС заявила, что возмущена решением повесить флаг Олимпийской команды России ниже японского на церемонии награждения после вольных упражнений.

Российские атлеты в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада завершится 8 августа.