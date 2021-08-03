Прыгун в воду Кузнецов ответил на допинговые обвинения из США в адрес российского спорта

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американским спортсменам нужно обратить внимание на борьбу с допингом в собственной стране, а не подозревать в этом россиян. Такое мнение журналистам высказал олимпийский призер, чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, который во вторник занял пятое место в финале олимпийского турнира в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Во время Игр в Токио несколько американских спортсменов заявили о том, что российских спортсменов после допингового скандала нельзя было допускать к участию в Играх. В их числе была двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Лилли Кинг.

"Это их проблемы. Если они сомневаются, то пусть в себе сомневаются. Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства - это у них", - сказал Кузнецов.

"Вся информация есть в открытом доступе. Та же гимнастка Симона Байлз принимает препараты, о чем она говорит открыто. Я беру информацию из общих источников, поэтому не хочу никого обвинять. Главное, что я ничего не употребляю, мне это не нужно", - добавил он.

Спортсмен отметил, что в прыжках в воду российские спортсмены не сталкиваются с недружественным отношением со стороны соперников. "У нас в прыжках в воду большая и дружная семья, никто ни на кого особо криво не смотрит, все поддерживают друг друга", - отметил он.