Артемьев: российским регбисткам не хватило опыта для успешного выступления на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Отсутствие опыта выступления на Олимпийских играх помешало российским регбисткам завоевать медали в Токио. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Россиянки заняли восьмое место на Олимпиаде в соревнованиях по регби-7.

"Мы не радуемся, мы видели потенциал этой команды, которая должна бороться за медали, - сказал Артемьев. - Мы огорчены, но надо продолжать работать дальше, мы уже наметили определенные планы. Но не могу сказать, что мы удручены, мы наших девочек ругать не будем. Они приехали, сделали все, что смогли, но с психологией надо работать, мы не должны бояться никого и никогда".

"Дебютантов ругать никогда не надо, они туда ехали первый раз, - продолжил собеседник агентства. - И сам исторический факт выхода на Олимпиаду наших девчонок в "семерке" - это большое знаменательное событие. Мы видели эту команду в хорошем, очень оптимальном состоянии, она была лучшей за последние годы. Но психологически новым олимпийцам трудно, и первый блин всегда бывает комом".

Артемьев также добавил, что причиной психологического напряжения стало давление, которое испытывали игроки.

"Я думаю, что причина здесь не в физической готовности, а только одна - они не смогли себя найти в новых для себя обстоятельствах. На них давило то, что говорили, что они возьмут медали. Эта ответственность привела к таким совершенно потрясающим ошибкам, как в ключевом матче против сборной Великобритании", - отметил глава высшего совета ФРР.