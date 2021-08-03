Федерация регби России не планирует увольнять тренеров женской сборной по регби-7

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) поддерживает тренерский штаб женской сборной России по регби-7, несмотря на неудачу на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Россиянки заняли восьмое место на Олимпиаде в соревнованиях по регби-7.

"Есть такое правило - по горячим следам никаких решений не принимать, - сказал Артемьев. - Мы ведем себя по отношению к нашим тренерам очень бережно, после каждого проигрыша мы их не меняем - так нельзя делать. И по "пятнашке", и по "семерке" - все, что должны были сделать тренеры, чтобы команда заиграла, они сделали. Уровень команд был чрезвычайно высок, не удивился бы, если бы они стали чемпионками".

"Никаких выводов по тренерскому штабу в течение ближайшего месяца просто не должно быть. Работа тренерского штаба во главе с Андреем Кузиным уважается нами, мы впервые вышли на Олимпиаду, многократно выигрывали чемпионат Европы. Можно ли усиливать наш тренерский штаб? Наверное, можно", - добавил собеседник агентства.