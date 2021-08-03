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XXXII летние Олимпийские игры

Федерация регби России не планирует увольнять тренеров женской сборной по регби-7

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отметил, что тренеры сделали все для того, чтобы команда заиграла
Женская сборная России по регби-7 AP Photo/Shuji Kajiyama
Описание
Женская сборная России по регби-7
© AP Photo/Shuji Kajiyama

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) поддерживает тренерский штаб женской сборной России по регби-7, несмотря на неудачу на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Россиянки заняли восьмое место на Олимпиаде в соревнованиях по регби-7.

"Есть такое правило - по горячим следам никаких решений не принимать, - сказал Артемьев. - Мы ведем себя по отношению к нашим тренерам очень бережно, после каждого проигрыша мы их не меняем - так нельзя делать. И по "пятнашке", и по "семерке" - все, что должны были сделать тренеры, чтобы команда заиграла, они сделали. Уровень команд был чрезвычайно высок, не удивился бы, если бы они стали чемпионками".

"Никаких выводов по тренерскому штабу в течение ближайшего месяца просто не должно быть. Работа тренерского штаба во главе с Андреем Кузиным уважается нами, мы впервые вышли на Олимпиаду, многократно выигрывали чемпионат Европы. Можно ли усиливать наш тренерский штаб? Наверное, можно", - добавил собеседник агентства.

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