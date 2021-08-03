Прыгун в воду Кузнецов рассказал, что не смог бы увлечься вязанием, как британец Дейли

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Олимпийский призер, чемпион мира в прыжках в воду Евгений Кузнецов не смог бы увлечься вязанием, как олимпийский чемпион из Великобритании Том Дейли. Об этом он рассказал журналистам во вторник после выступления в финале олимпийского турнира в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Дейли на Играх в Токио победил в синхронных прыжках в воду. После он неоднократно посещал соревнования в качестве зрителя и во время их просмотра связал свитер для своей собаки. После он приступил к изготовлению кардигана для олимпийской сборной Великобритании

"У меня на это совершенно не хватит терпения. Я достаточно импульсивный. Если эти крючочки пойдут не туда, я просто порву этот сарафанчик и все", - сказал Кузнецов.

"В целом он неплохой парень, никакого пренебрежения нет, - добавил он. - Нас не трогает - и хорошо. Общаемся ли мы? У нас с английским беда, а так да, общаемся. Он абсолютно позитивный парень, спокойный, адекватный".

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.