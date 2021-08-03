Кузнецов сравнил китайских прыгунов в воду с российскими синхронистками

Кузнецов во вторник занял пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио. Золото завоевал представитель Китая Се Сыи, второе место занял его соотечественник Ван Цзунюань, третье - британец Джек Ло. 25-летний Се Сыи является четырехкратным чемпионом мира.

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Китайцы в прыжках в воду так же недосягаемы для соперников, как россиянки в синхронном плавании. Такое мнение журналистам высказал олимпийский призер, чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов.

"Китайцы - наши друзья, они как наши синхронистки, с ними практически невозможно сражаться. И Джек Ло - именитый спортсмен, имеет поддержку от судей. У нас субъективный вид спорта. Есть спорные моменты, но оспорить их никто не сможет и не будет", - сказал Кузнецов.

Российский спортсмен при этом считает, что бороться за медаль ему не позволили допущенные ошибки при исполнении прыжков. "Теперь отпуск, - сказал он. - Не удался четвертый прыжок: было ощущение, что не полностью вытолкнулся, думал, что упаду на спину, поэтому решил подпрогнуться. Ощущения были обманчивы - я упал на пятую точку".

Кузнецову 31 год. Спортсмен рассказал, что после Игр в Токио не планирует завершать карьеру. "Дай бог, хватит здоровья до Олимпиады в Париже. Как таковой цели оказаться там нет, потому что у нас постоянно идет борьба, не исключено, что меня обыграют молодые. Год прыгаю точно, потом постараемся прыгать еще год. А там, может быть, подойду [к Играм] в еще лучшей форме", - заметил он.